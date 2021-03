Untersuchung gefordert : Politiker wollen Widersprüche um verpassten Lonza-Deal aufklären

Hätte sich der Bund eine Produktionslinie in Visp sichern können? Aussagen von Lonza-Präsident Albert Baehny rufen Parlamentarier auf den Plan.

Der gescheiterte Impfstoff-Deal zwischen dem Bund und dem Lonza-Konzern wird endgültig zum Fall für die Aufsichtspolitiker im Bundeshaus. Die Option einer staatlichen Impfstoffproduktion in Visp sei sicher eines der Themen, die man genau anschauen müsse, sagte Thomas de Courten (SVP) dem «Tages-Anzeiger» . Er ist Präsident jener Aufsichtskommission, die für das Innendepartement zuständig ist. «Wir wollen alle wissen, welche Entscheide gefällt wurden, wann, von wem und warum», so de Courten. Kommissionskollege Philippe Nantermod (FDP) pflichtet bei: «Wir müssen wissen, was zwischen Lonza und dem Bund genau vorgegangen ist.»

Hintergrund der jüngsten Wendung: Lonza-Präsident Albert Baehny erklärte in der «NZZ am Sonntag», er habe dem Bund im Mai 2020 vorgeschlagen, sich für 60 Millionen Franken eine eigene Produktionslinie für den Moderna-Impfstoff in Visp zu sichern. Dies sei eine «Option unter anderen denkbaren Möglichkeiten» gewesen, die er an einer Sitzung in Bern vorgestellt habe, so Baehny. Hätte der Bund sich damals nur einen Bruchteil der Lonza-Produktion sichern können, wäre der gegenwärtige Impfstoffmangel in der Schweiz rasch vorbei.