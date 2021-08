Kapazitäten auf Intensivstationen - Politikerin fordert, dass ungeimpfte Corona-Patienten warten müssen

Sie hätten in ihrer Abteilung keinen Platz mehr, sagte Peter Steiger, Intensivmedizin am Unispital Zürich zum «Tages-Anzeiger».

Dazu zählen Eingriffe am Herzen, Hirn oder die Entfernungen von Tumoren.

Dringende Operationen müssen am Unispital Zürich wegen ungeimpfter Corona-Patienten und -Patientinnen verschoben werden.

Covid-19-Erkrankte belegen auf den Intensivstationen zunehmend Betten, die auch andere Patientinnen und Patienten dringend benötigen. Sie hätten auf ihrer Station keinen Platz mehr, sagte Peter Steiger, Intensivmediziner am Unispital Zürich zum «Tages-Anzeiger» . Auch dringende Operationen wie Eingriffe am Herzen, Hirn oder die Entfernungen von Tumoren würden deshalb verschoben.

Um Wochen würden die Operationen jedoch nicht verschoben, so Britschgi. «Es wird permanent diskutiert, wann diese Patientinnen und Patienten schnellstmöglich einen Platz erhalten können.»

«Zusätzliche Personen aufgeboten»

Auch in anderen Spitälern ist die Lage angespannt. «Wir nutzen den Pikettdienst und mussten zusätzliche Personen aufbieten, um das Routineprogramm zu gewährleisten», sagt Didier Naon, Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin am Spital Schwyz.



Bei der Berner Inselgruppe läuft der Operationsbetrieb aktuell noch normal. Steige die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Patienten und -Patientinnen auf der Intensivstation weiter, müsse in einem nächsten Schritt wieder Personal aus dem Bereich Operation und Anästhesie abgezogen werden. «Dies würde den Operationsbetrieb rasch einschränken», sagt Petra Ming, Mediensprecherin der Berner Inselgruppe. «Nicht dringliche Eingriffe müssten wieder verschoben werden.»