Piacenza, Italien: Politikerin verbreitet Video einer Vergewaltigung – Opfer ist verzweifelt

Das Video einer Vergewaltigung tauchte am 21. August 2022 in italienischen Medien auf – doch die Aufnahmen hätten nicht gezeigt werden dürfen. (Symbolbild)

Am Sonntag wurde eine Frau am helllichten Tag vergewaltigt. Die Tat wurde von einer unbekannten Person gefilmt.

Das Video einer Vergewaltigung hat in Italien eine riesige Debatte über die Grenzen von Würde und Anstand angestossen. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine 55-jährige Ukrainerin in der Stadt Piacenza von einem 27-jährigen Asylbewerber aus Guinea am helllichten Tag sexuell angegriffen wird. Im Video sind die Hilfeschreie der Frau zu hören, ihr Gesicht ist klar erkennbar.