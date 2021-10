Luzern – Politikerin will Lichter in der Stadt während einer Nacht ausknipsen

Obschon beleuchtete Strassen Sicherheit und Sichtbarkeit bedeuten, hat die Lichtverschmutzung nämlich ihre Schattenseiten. So meint Celato: «Es gibt Menschen, die empfindlich gegenüber künstlichem und natürlichem Licht sind. Diese reagieren mit Reizungen der Augen oder Hautausschlägen.» Insbesondere die Tierwelt leidet laut Celato unter der Lichtverschmutzung, da diese noch stärker vom Tag-Nacht-Rhythmus abhängig ist. So kann es bei den Tieren beispielsweise zu Störungen bei der Hormonsteuerung oder der Fortpflanzung kommen. Die künstlichen Lichtquellen sind zudem für Insekten Todesfallen oder sorgen unter anderem bei Vögeln dafür, dass sie die Orientierung verlieren.

Genf als Vorbild

Denkbar wäre ein solcher Anlass auch in der Stadt Luzern. «Wichtig ist aber, dass die Agglomerationen der Stadt Luzern mitmachen würden, damit es grossräumig finster wäre. Sicherlich würde ein solcher Anlass an Themen wie die Folgen der Lichtverschmutzung oder Energiesparen anknüpfen.» Zentral ist allerdings für Celato, dass diese Aktion vor allem das Interesse an der Dunkelheit bei den Menschen wieder weckt. Doch auch der gesundheitliche Aspekt ist ihr wichtig. «Durch das viele künstliche Licht haben wir in der Stadt verlernt, unsere Sinne in der Dunkelheit zu nutzen und sie zu schärfen», so Celato.