«Männer, die Sex mit Männern haben»: Politikerin wirft BAG stigmatisierende Kampagne vor

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) richtet seine Präventionskampagne gegen Affenpocken gezielt an homosexuelle Männer. «Es scheint, dass Männer, welche Sex mit Männern haben (MSM), momentan ein zusätzliches Risiko einer Ansteckung haben», schreibt es auf seiner Website . Auch in der Kampagne stehen Schwule im Zentrum. Auf den Flyern prangt unter drei Affen-Emojis: «Affenpocken – aktuelle Empfehlungen für alle Männer, die Sex mit Männern haben.» Auf Social Media hagelt es dafür Kritik.

«Rückschluss auf ganze Bevölkerungsgruppe»

Das BAG bestätigt aktuell vier Affenpocken-Fälle in der Schweiz. Christ will vom Bundesrat unter anderem wissen, warum dieser «einzig aus der Meldung von vier Fällen einer bestimmten Personengruppe» auf ein erhöhtes Risiko für alle Personen mit demselben Persönlichkeitsmerkmal geschlossen habe. Auch fragt sie, wie der Bund seine Kommunikation einstufe.

Die WHO teilte am Montag mit, dass die meisten der bisher dokumentierten Fälle bei schwulen und bisexuellen Männern und deren Sexualpartnern festgestellt worden seien. Auch dies legitimiert für Katja Christ den Tonfall der BAG-Kampagne nicht. «Das BAG stellt in seiner Kommunikation nicht etwas fest, sondern zieht aus den wenigen Affenpocken-Fällen einen Rückschluss auf eine ganze Bevölkerungsgruppe.» Diese Kommunikation sei fatal. «Dies führt dazu, dass sich Infizierte nicht outen wollen, weil sie vielleicht ein gewisses Schuldgefühl entwickeln, Affenpocken-Treiber zu sein.»