Tötungsdelikt in Hamburg – Politikerinnen fordern härtere Strafen für Stalker

1 / 9 Am Dienstag erschoss der 22-jährige B.U. die gleichaltrige S.D in Hamburg. IMAGO/Andre Lenthe B.U. stalkte S.D. davor monatelang. Er konnte sich mit ihrer Zurückweisung nicht abfinden, sagt Ds Mutter gegenüber 20 Minuten. Privat In der Schweiz gibt es bislang keinen Straftatbestand, der Stalking als solches für illegal erklärt. Lediglich die einzelnen Handlungen, die aus dem Stalking resultieren, können zur Anzeige gebracht werden. Screenshot

Darum gehts Mit der Tötung der 22-jährigen S.D.* werden Forderungen um eine verschärfte Stalking-Gesetzgebung laut.

Aktuell ist Stalking in der Schweiz nämlich kein Straftatbestand.

Politikerinnen fordern nun den härteren Umgang mit Stalkerinnen und Stalkern und eine stärkere Prävention für die Gewalt gegen Frauen.

Der aus dem Thurgau stammende B.U.* (22) erschoss am Dienstagmorgen in Hamburg eine gleichaltrige Frau und richtete sich dann selbst. Das Opfer, S.D.* (22), wuchs in der Ostschweiz auf und stand in Hamburg kurz vor der Abschlussprüfung zur Musicaldarstellerin. Zuvor soll er D. seit rund neun Monaten gestalkt haben, wie Ds Mutter (62) gegenüber 20 Minuten sagt. «Er hat sich in meine Tochter verliebt, doch sie wollte keine Beziehung. Das konnte er nie akzeptieren.»

In der Schweiz gibt es bislang keinen Straftatbestand, der Stalking als solches für illegal erklärt. Lediglich die einzelnen Handlungen, die aus dem Stalking resultieren, können zur Anzeige gebracht werden (siehe Box). Verschiedene Politikerinnen sehen deswegen nun Handlungsbedarf. «Diese gesetzliche Lücke gilt es dringend zu schliessen», sagt etwa SP-Nationalrätin Tamara Funiciello.

«Frauen sind in der Schweiz noch nie sicher gewesen»

Ein neuer Stalking-Artikel sei jedoch nur ein «Tropfen auf dem heissen Stein», sagt Funiciello, Denn die Gewalt an Frauen habe viele Facetten. «In der Schweiz herrscht ein generelles Problem mit männlicher Gewalt.» Das zeige dieser aktuelle Mordfall deutlich. «Frauen sind in der Schweiz noch nie sicher gewesen.»

Es sei «skandalös», dass sich die Schweizer Politik auf die rechtliche Verfolgung von solchen Taten beschränke und nicht darauf, diese bereits vor deren Eskalation zu verhindern, sagt Funiciello. Sie fordert den Bundesrat auf, jetzt zu handeln, um Gewalt gegen Frauen einzudämmen. «Täglich erleben Frauen Gewalt. Das kann man durch richtige Prävention wie beispielsweise durch Präventionskampagnen, Schulungen oder dem Bereitstellen von Schutzunterkünften verhindern.»

«Es braucht härtere Konsequenzen für Stalker»

Die rechtlichen Grundlagen, um jemanden bei Stalking anzuzeigen, seien grundsätzlich da, sagt SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann. «Wird man belästigt – sei es online, per Telefon oder in Person – stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, um dagegen vorzugehen, etwa das Rayonverbot.» Auch die Polizei sei grundsätzlich auf die Problematik sensibilisiert. Ein Problem sieht Steinemann aber in zu milden, «symbolischen» Strafen für Stalker: «Es darf nicht sein, dass ein solcher Täter nur eine bedingte Geldstrafe bekommt, wie es oft der Fall ist.»

Steinemann fordert ein härteres Durchgreifen: «Stalker sollen immer eine unbedingte Strafe erhalten: Die Täter müssen für ihre Straftaten angemessen leiden und sollen das auch mit privaten finanziellen Einbussen zu spüren bekommen.» Gebe es härtere Konsequenzen für Stalking, könnte dadurch auch die Hemmschwelle für Täter, einem Opfer nachzustellen, grösser sein, so Steinemann.

Motion kommt in Vernehmlassung

Dass Stalking explizit unter Strafe gestellt werden sollte, forderte die FDP-Nationalrätin Doris Fiala bereits 2008. Für sie ist klar: «Fälle wie dieser zeigen, dass gegen Stalking strafrechtlich strenger durchgegriffen werden muss.» Nur schon der Begriff ‹Stalking› werde gesellschaftlich verharmlost. «Es handelt sich nicht einfach um einen verschmähten Liebenden, der schlecht loslassen kann», so Fiala. «Hinter jedem Stalking-Fall steht letztendlich eine kriminelle Energie.» Diese gelte es mit passenden rechtlichen Mitteln zu bekämpfen.

Inzwischen wurde von der Kommissionen für Rechtsfragen (RK) ein entsprechender Vorstoss von 2019 verabschiedet. Stalking soll in Zukunft explizit unter Strafe gestellt werden. Der Vorstoss soll laut der Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan noch in diesem Jahr in die Vernehmlassung gehen. «Es ist jetzt zentral, dass festgelegt wird, dass Menschen nicht gestalkt werden dürfen, weder physisch noch in den sozialen Medien», sagt Arslan. Wenn Stalking explizit als Straftatbestand aufgenommen werde, habe das eine präventive und abschreckende Wirkung: «Und die Betroffenen würden sich mehr trauen, sich dagegen zu wehren.»

«Wichtig ist, dass sich die Frauen bei der Polizei melden» Hanspeter Krüsi ist Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Kapo St. Gallen Wie soll man reagieren, wenn man Opfer von einem Stalker wird?

Es gibt verschiedene Arten von Stalking, zum Beispiel das «Promi-Stalken», das Stalken nach einer Trennung oder wie in diesem tragischen Fall bei unerwiderter Liebe. Wichtig ist, schnell und klar zu kommunizieren, dass man den Kontakt nicht wünscht. Wir empfehlen auch ein Stalkingprotokoll zu führen. Die Opferhilfestellen sind ein guter Ansprechpartner, aber natürlich kann man auch bei jeder Polizeistelle vorsprechen. Wichtig ist, dass sich die Frauen melden, damit wir eine professionelle Gefährdungseinschätzung vornehmen können. Kann die Polizei überhaupt etwas tun?

Es bestehen kantonale Gesetzesunterschiede. Ein Annäherungs-, Rayon- und Kontaktverbot ist zum Beispiel im Kanton St. Gallen auch ohne Strafanzeige möglich. Auch Präventivansprachen werden durch unsere spezialisierten Mitarbeitenden des Bedrohungsmanagements durchgeführt, was sehr oft deeskalierend wirkt. Sollten jedoch ernsthafte Drohungen ausgesprochen worden sein, wird die Staatsanwaltschaft eingeschaltet Würden Sie einen Stalking-Gesetzesartikel befürworten?

Wir begrüssen alle Bestrebungen, was den Schutz von Menschen vor Stalkinghandlungen unterstützt. Es gibt aber verschiedene Tatbestände, welche bei Stalkinghandlungen schnell erfüllt sind. Wichtig ist, diese zu erkennen. Ein Beispiel ist, wenn ein verschmähter Liebhaber das Auto seiner Angebeteten zerkratzt. Wenn man das im Kontext von Stalking sieht, müssen die Alarmzeichen erkannt und dokumentiert werden.