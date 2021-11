Weniger Wechsel in den Zivilschutz – Politikerinnen kämpfen für höhere Durchdiener-Grenze

«Empfinden WK als Zeitverschwendung»

Der Betreiber der Instagram-Seite Armysieche hat viel Kontakt zu Wehrpflichtigen. Ihm seien einige Wehrpflichtige bekannt, die in den Zivildienst gewechselt hätten, weil sie nicht dem Durchdienermodell zugeteilt worden seien. «Sie empfinden es als Zeitverschwendung, wenn sie zum Beispiel in der Lern- oder Prüfungsphase drei Wochen in den WK müssen und dort gar nicht viel zu tun haben», sagt der Betreiber, der anonym bleiben will. Auch bei der Jobsuche sähen einige junge Männer Nachteile. «Sie glauben, dass Bewerber, die nicht ständig wegen WKs ausfallen, auf dem Markt bessere Chancen haben.»