Irn-Bru - Politikerinnen und Politiker hypen schottischen Softdrink am Klimagipfel

Instagram via Reuters

Am Klimagipfel in Glasgow wird das Getränk serviert.

Statt Cola oder Fanta gibt es am Klimagipfel in Glasgow Irn-Bru. Der orange Softdrink gilt als eine Art Nationalgetränk in Schottland. Bei vielen Abgeordneten ist nun ein regelrechter Hype um Irn-Bru ausgebrochen.