Referendum AHV-Reform 21 – Politikerinnen werfen Gewerkschaftsboss Mansplaining vor

Reform AHV 21

Die Referendumsfrist gegen die Reform AHV 21 läuft am 7. April 2022 ab. Die Reform hat das Ziel, die Renten für die nächsten Jahre zu sichern. In der AHV-Kasse sind bis 2030 laut dem Bundesrat rund 26 Milliarden Franken zusätzlich nötig. Wie Männer sollen Frauen künftig bis 65 Jahre arbeiten. Dafür wird ihr Referenzalter sowohl in der AHV als auch in der beruflichen Vorsorge schrittweise von 64 auf 65 Jahre angehoben. Auch soll die Mehrwertsteuer um 0,4 Prozent angehoben werden.

Besonders umstritten sind die Ausgleichsmassnahmen. Linke Kreise kritisieren, dass die Reform auf dem Buckel der Frauen ausgetragen werde, da Frauen immer noch ein Drittel weniger Rente als Männer erhielten.