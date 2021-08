Deutsche Bundestagswahl - Politischer Schlagabtausch auf Social Media

Edeka hat die AfD-Flaschen wieder retourniert und einen kritischen Post in den sozialen Medien dazu veröffentlicht.

Die Intention hinter den bedruckten Flaschen, welche im Zentrum der Kontroverse stehen, war es, Aufklärung zu betreiben und die Menschen zum Wählen zu motivieren. True Fruits hat bereits öfters Aktionen gestartet, um am gesellschaftlichen Diskurs teilzuhaben und diesen anzufeuern. Auch im Rahmen der deutschen Bundestagswahlen vom 26. September hat sich der Smoothie-Produzent etwas überlegt. Es wurden Smoothie-Flaschen mit einigen Punkten aus den respektiven Wahlprogrammen der sechs grössten Parteien Deutschlands bedruckt. Dazu gehören die SPD, CDU, die Grünen, die Linke, FDP und auch die AfD. Wie die Frankfurter Allgemeine berichtet, war es ein Versuch des Unternehmens, aktuelle Themen aufzugreifen.

Schlagabtausch auf Facebook und Instagram

Edeka hat die Flaschen, welche mit dem AfD-Sticker bedruck waren, wieder retourniert. Horizont zufolge hat Edeka dies gemacht, weil diese verschickt wurden, ohne den Händler vorher darüber aufzuklären und ein Pressesprecher von Edeka hat erklärt: «Der Edeka-Verbund steht für Vielfalt, Toleranz und die Förderung einer offenen Gesellschaft. Edeka hat die 'AfD-Flaschen' von True Fruits nicht bestellt und wird sie an den Hersteller zurücksenden». Auf Facebook postete Edeka das Foto mit der einzelnen AfD Flasche und schrieb dazu «Danke für eure neue Lieferung, True Fruits Smoothies. Die AfD-Flaschen haben wir aber nicht bestellt, die gehen wieder zurück».

Auf diesen Post reagierte True Fruits ihrerseits mit einem Post, welcher besagt, dass bei Edeka kein Platz im Regal für Aufklärung sei. Zu diesem Bild schrieben sie in der Caption: «Liebe Edeka, ja, wir finden die AfD auch scheiße. Aber Aufklärung ist wichtiger als peinliches Social Signaling, wie ihr es hier versucht... Deswegen haben wir mit unserem Parteiprogramm-Rätsel (www.true-fruits.com/diequalderwahl) auch bewusst alle sechs großen Parteien des Deutschen Bundestags dargestellt, um jedem die Chance zu bieten, zu erkennen, wofür die Parteien stehen. Aber das wusstet ihr ja… Ein Schelm, wer bei eurer Aktion an Populismus denkt! Wir hoffen, dass euer unüberlegter Angriff jetzt wenigstens dazu führt, dass möglichst viele Leute sich mit den Parteien auseinandersetzen und eine überlegte Wahl treffen.»

Auf Social Media wird das kontroverse Thema heiss diskutiert

Viele Youtuberinnen und Youtuber, vor allem jene, die in die Sparte der Meinungsbloggerinnen und Meinungsblogger fallen, setzten sich mit dem Thema auseinander und stellen ihre Sichtweisen dar und bieten dadurch weitere Plattformen an, wo sich Social-Media-Nutzer dazu äussern können. Ein Beispiel dafür ist Alexandra, welche unter dem Namen Sashka bekannt ist. Sie bündelt in einem Video alle Meinungen, bei welchen sie davon ausgeht, dass sie nicht der Mehrheit entsprechen, zusammen, worunter auch die True-Fruits-Debatte fällt.