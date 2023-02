Politologe Andreas Ladner ist verstorben

Schweiz : Politologe Andreas Ladner ist tot – «Ein lieber Freund ist von uns gegangen»

Der Lausanner Politologe Andreas Ladner ist am 7. Februar im Alter von 65 Jahren unerwartet verstorben, wie seine Familie und die Universität Lausanne am Dienstag mitteilten. Der Politologe war seit 2006 am Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung an der Universität Lausanne als ordentlicher Professor tätig. Zwischen 2016 und 2020 amtete er als Direktor. «Ein lieber Freund ist leider von uns gegangen», schreibt Politologe Claude Longchamps auf Twitter.

Er forderte neue Regelungen bei der Bundesratswahl

Ladner studierte an der Universität Zürich Soziologie, Volkswirtschaft und Publizistik und analysierte regelmässig die Schweizer Politik in den Medien. Er leitete verschiedene Forschungsprojekte des Schweizerischen Nationalfonds im Themenbereich der Kommunal- und Parteienforschung sowie im Rahmen des NCCR Democracy über die Wahlhilfe-Plattform Smartvote.



Ladner habe die Grenzen der politikwissenschaftlichen Disziplin in der Schweiz und darüber hinaus immer wieder erweitert, schrieb die Universität Lausanne in der am Dienstag in Tamedia-Zeitungen veröffentlichten Todesanzeige, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schreibt.



Als beispielsweise 2008 prominente Mitglieder der Berner SVP sich von der nationalen Partei abspalteten, prophezeite Ladner, dass dies die SVP nicht gefährden werde. Als es bei der Wahl von Ueli Maurer in den Bundesrat zu parlamentarischen Ränkespielen gekommen war, forderte Ladner neue Regelungen bei der Bundesratswahl, um die Konkordanz zu wahren.