Universität Basel: Politologin kritisiert – «Pissoirs auf All-Gender-WCs sind sexistisch» 

Mit den Unisex-WCs wolle sie einen wichtigen Beitrag für die Diversität und Inklusion an der Uni leisten. «Für trans, inter und non-binäre Personen kann es in Toiletten, die entweder für Frauen oder für Männer ausgeschildert sind, zu diskriminierenden und ausgrenzenden Erlebnissen kommen. Sie erfahren nicht selten Beleidigungen, Raumverweise und sogar Gewaltandrohungen», heisst es vonseiten der Universität Basel.

Angebot richtet sich auch an Eltern mit Kindern

Das Angebot, geschlechtsneutrale WCs zu schaffen, wird beim Transgender Network Switzerland (TGNS) begrüsst. Als die Stadt Luzern im Januar dieses Jahres Unisex-Toiletten an Schulen einführte, sagte Janna Kraus vom TGNS gegenüber 20 Minuten: «Es ist in jeder Situation wünschenswert, dass alle Menschen sicheren Zugang zu sanitären Anlagen erhalten.» Unisex-Toiletten können für trans Kinder eine Entlastung sein, so Oliver Bilke-Hentsch, Chefarzt der Luzerner Kinder- und Jugendpsychiatrie, in diesem Zusammenhang.