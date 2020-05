Basel

Politquerulant Eric Weber verteilt illegal Corona-Flyer in Basler Tram

Ein Leser ist schockiert: Er entdeckte in einer Werbebox in einem Tram der Basler Verkehrsbetriebe Flugblätter mit rechtsradikalem Inhalt. Hinter den Flyern steckt Politquerulant Eric Weber. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gegen ihn.

Der Mann redet von Flugblättern, die in einem Basler Tram ausgelegt worden sind. «Wer findet es normal, dass solche Flyer im Tram in Basel unterwegs sind?», fragt er sich. Der Inhalt der Flyer ist fragwürdig: Abgedruckt ist eine verwirrend anmutende Corona-Verschwörungstheorie. Auch vor offensichtlich rassistischen Bemerkungen und Anschuldigungen macht der Verfasser des Schreibens keinen Halt.

Doch wer steckt hinter den Flugblättern, über die sich der Leser ärgert? Auf dem Schreiben steht in roter Schrift der Name der Liste geschrieben, hinter der Politquerulant Eric Weber steckt. Dem Rechtsradikalen konnten bereits mehrfache Wahlfälschung, Urkundenfälschung, Wahlmanipulation, Drohung sowie falscher Alarm nachgewiesen werden. Immer wieder versucht er seine Wahlkampfflyer unter die Leute zu bringen. Dafür hat er sich auch schon in ein Basler Klassenzimmer geschlichen – und Hausverbot kassiert . Vor nicht einmal einem Jahr wurde bekannt, dass er eine Seniorin (85) ohne deren Wissen auf seine Liste «Ausländerstopp» gesetzt hatte .

«Wir wollen nicht, dass sich unsere Kunden diskriminiert fühlen»

Hinzu kommt, dass die Flugblätter ohne die Zustimmung der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) in die Flyerboxen des Trams gelegt worden sind. Sonja Körkel, Mediensprecherin der BVB, sagt: «Das selbstständige Auflegen von Flyern oder sonstigen Materialien ist in unseren Fahrzeugen weder erlaubt noch erwünscht. Normalerweise sind täglich rund 348’000 Fahrgäste in den Trams und Bussen der BVB unterwegs, dementsprechend sei es unmöglich zu kontrollieren, wer jetzt was mit in ein Fahrzeug nehme und es dort liegen lasse. «Unsere Fahrgäste sind zum Glück sehr aufmerksam, wenn sie solche Flyer oder Ähnliches entdecken. Wir kriegen dann meistens eine Meldung und entfernen diese bei der Wagenkontrolle an der Endhaltestelle.» Generell seien die BVB immer froh und dankbar, wenn solche Beobachtungen gemeldet würden. Dies könne auch bei liegen gelassenem Abfall oder sonstigem gemacht werden.