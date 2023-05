Österreich: Polizei Klima-Kleber länger kleben lassen

Die Wiener Polizei kündigt eine Änderung ihrer Taktik an und will nun Klimaaktivisten einfach länger kleben lassen.

In Wien kleben sich zurzeit fast täglich Aktivisten an verkehrsreichen Strassen fest.

Bereits am Dienstag starteten Mitglieder der «Letzten Generation» in Österreich ihre dritte grosse Protestwelle. Drei Wochen lang wollen die Aktivisten den Verkehr in Wien völlig lahmlegen und planen beinahe tägliche Klebe-Aktionen an wichtigen Verkehrspunkten in der Hauptstadt.



Die Aktionen der Klima-Kleber halten auch die Wiener Polizei gehörig auf Trab. Wie Polizeipräsident Gerhard Pürstl gegenüber ORF erklärt, werden die Beamten auch weiterhin einschreiten, wenn «das öffentliche Wohl» durch Klebe-Aktionen gefährdet wird. Dennoch soll die Veranstaltungsfreiheit gewährleistet werden.