Polizei an der Arbeit in Wolhusen: Ein zweites gestohlenes Auto kam angebraust  

Auf der Menznauerstrasse in Wolhusen sind am frühen Samstagmorgen Unbekannte mit zwei Autos verunfallt, die sie zuvor gestohlen hatten. Wie die Luzerner Polizei am Sonntag mitteilte , kollidierten sie mit einem Brückengeländer.

Danach liessen die Täter die beschädigten Autos stehen und machten sich zu Fuss von der Unfallstelle auf und davon. «Während der Aufnahme des ersten Unfalls durch die Polizei kam ein Auto von Menznau herkommend, missachtete die Polizeisperre und entfernte sich in rasantem Tempo in Richtung Wolhusen», so die Polizei weiter.

Fahndung mit Diensthund und Drohne war erfolglos

Diese Fahrt endete in der Lättenstrasse nach der Kollision mit einem Baustellenfahrzeug. Auch hier flüchtete die Täterschaft zu Fuss. Eine sofort eingeleitete Fahndung, unterstützt mit einem Diensthund und einer Drohne, verlief negativ. Ob die beiden Vorfälle in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit noch nicht klar.



Eines der Fahrzeuge des ersten Unfalls wurde in Wolhusen in der Unfallnacht entwendet, das zweite war bereits zuvor polizeilich ausgeschrieben. Das Unfallfahrzeug des zweiten Unfalls wurde mutmasslich in der Nacht auf Samstag in Menznau gestohlen.



Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Unfällen in Wolhusen oder den gestohlenen Autos machen können. Hinweise sind zu richten an Telefon: 041 248 81 17.