In Einsiedeln kam es am Montag nach 20 Uhr zu einer Menschenansammlung von mehr als 50 mehrheitlich jüngeren Personen im Zentrum des Dorfes. Ein Grossteil der Personen war stark alkoholisiert, hielt sich in keinster Weise an die geltenden Corona-Schutzmassnahmen und liess sich nicht wegweisen. Die Einsatzkräfte der Kapo Schwyz wurden mit Flaschen und Böllern beworfen. Mittels Ordnungsdienstkräften wurde die Versammlung in der Folge aufgelöst. Insgesamt wurden über 40 Personen weggewiesen und zwei in Ausnüchterungshaft genommen. Eine der inhaftierten Personen verübte zudem eine Sachbeschädigung.