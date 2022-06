Windisch AG: Polizei baut nach Verfolgungsjagd Unfall, flüchtender Lenker entkommt

1 / 1 Der Lenker des VW Passats konnte nach der Kollision mit einem Haus unerkannt entkommen. Kantonspolizei Aargau

Kuriose Flucht in Windisch: Am Samstagabend führte die Kantonspolizei Aargau auf der Landstrasse in Turgi AG eine Verkehrskontrolle durch. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, missachtete ein schwarzer VW Passat mit britischem Kontrollschild das Haltezeichen der Polizei und flüchtete in Richtung Brugg. Laut Polizeiangaben habe danach eine Patrouille unter Einsatz der Warnvorrichtungen die Verfolgung aufgenommen.

Dabei sei das Polizeifahrzeug in der Fahrrainkurve in Windisch AG mit einem entgegenkommenden Audi kollidiert. Verletzt worden sei dabei niemand. Trotzdem wurden die Insassen beider Fahrzeuge vorsorglich in Spitalpflege gebracht. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Der Unfallhergang sei Gegenstand der Ermittlungen.

Fahrer flüchtete zu Fuss

Der Fahrer des VW Passats sei in Windisch ebenfalls verunfallt: Er prallte an der Zürcherstrasse in eine Hausmauer und blieb stehen. Ob der Lenker dabei verletzt wurde, ist nicht bekannt: Wie die Kapo Aargau in der Mitteilung schreibt, konnte der Mann – trotz Grossfahndung und Einsatz eines Diensthundes – unerkannt zu Fuss entkommen.