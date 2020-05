Good News

Polizei bedankt sich fürs «Helfen statt Gaffen»

Nach einem Unfall im Talbach-Kreisel in Frauenfeld TG griffen Passanten ein und regelten den Verkehr. Nun bedankt sich die Polizei für die Zivilcourage.

In Frauenfeld kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall. Kurz nach 17 Uhr befuhr eine 65-jährige Autofahrerin den Talbach-Kreisel. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es dabei zur seitlichen Kollision mit einer 56-jährigen E-Bike-Fahrerin, die sich im Kreisel befand. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.