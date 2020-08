Polizei befreit Säugling aus Auto

Hard (A), 09.08.2020: Ein vorerst unbekannter Mann wurde gesichtet, wie er gegen 20.36 Uhr in Richtung Mitte des Binnenbeckens schwamm. Er war alleine, bekam offenbar Probleme und ging unter. ein Augenzeuge suchte nach ihm, andere Personen setzten einen Notruf ab. Erst nach längerer Suche konnte der leblose Körper des Schwimmers um 0.41 Uhr in einer Tiefe von ca. zweieinhalb Meter von einem Einsatztaucher im dichten Seegras aufgefunden und geborgen werden. Hinweise auf Fremdverschulden konnten bislang keine festgestellt werden. Beim Mann handelt es sich um einen 34-jährigen, in Hard wohnhaften slowakischen Staatsangehörigen.