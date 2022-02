Überfall der Raiffeisenbank  – Polizei bekam fünf neue Hinweise nach «Aktenzeichen XY ungelöst»

Der Überfall ereignete sich in Wittenbach, nördlich der Stadt St. Gallen.

Am Montagnachmittag, 8. Oktober 2018, wurde die Raiffeisenbank in Wittenbach von einem bewaffneten Mann überfallen. Der Unbekannte bedrohte einen Mitarbeiter mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe und konnte mehrere Tausend Franken Bargeld erbeuten. Die Kantonspolizei St. Gallen bat die Bevölkerung um Hinweise und veröffentlichte ein Fahndungsfoto – doch bis heute gibt es keine Spur von ihm.

Die Polizei hat deshalb eine ungewöhnliche Massnahme eingeleitet und sich mit dem Fall an die Fernsehsendung «Aktenzeichen XY ungelöst» gewandt, die ungeklärte Kriminalfälle neu aufrollt und in der Zuschauerinnen und Zuschauer Hinweise abgeben können. Die Sendung war am 23. Februar 2022 im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF) zu sehen und kann weiterhin über die Website geschaut werden.