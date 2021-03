Am 26. März trafen sich Hunderte von Jugendlichen zu einer Party, die später in der St. Galler Innenstadt eskalierte.

«Wir finden, wir können mit diesen Provokationen etwas erreichen und zeigen, dass wir uns von der Polizei nicht alles gefallen lassen», heisst es in einem Aufruf, der aktuell in den Sozialen Medien geteilt wird. Man solle sich auch dieses Wochenende wieder treffen. Und zwar am Freitag, 2. April, um 20 Uhr am Roten Platz. «Es mues esklaliere», heisst es weiter.