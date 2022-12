Polizei bereitet sich vor WM-Halbfinal auf Ausschreitungen vor

Auch im Land des Gegners von Marokko hat dieses Duell spezielle Vorzeichen. Bis vor 66 Jahren war Marokko noch ein französisches und spanisches Protektorat. Aus diesem Grund haben viele Franzosen marokkanische Wurzeln. In Paris hat man Massnahmen zur Sicherheit beschlossen. Der französische Innenminister Gérald Darmanin (46) kündigte am Dienstag an, dass 10’000 Polizisten im Einsatz stehen werden. Die Hälfte davon im Grossraum Paris.