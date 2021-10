Basel – Polizei beschlagnahmt 130 Dezibel lauten, getunten Mercedes

Am Freitag meldete die Basler Kantonspolizei auf Facebook, dass ein getunter Mercedes AMG beschlagnahmt wurde.

Am Freitag vermeldete die Basler Kantonspolizei auf Facebook, dass die Verkehrspolizei ein getuntes Auto beschlagnahmte. «Die Lärmemissionen lagen mit 130 Dezibel weit über dem erlaubten Grenzwert», so die Polizei. Dies sei aufgrund einer Softwaremanipulation und diversen verbotenen technischen Änderungen ermöglicht worden. Ebenso war der Mercedes AMG tiefergelegt worden und zwei Reifen waren bis auf die Karkasse abgefahren. Ebenso waren nicht geprüfte Spoiler am Auto montiert worden. Laut der Polizei konnte deswegen die Betriebssicherheit des Autos nicht mehr gewährleistet werden und die Beamten verboten deshalb ein Weiterfahren.