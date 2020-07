Gezielte Kontrolle

Polizei beschlagnahmt 14 Autos bei Tuning-Kontrolle

Die Luzerner Polizei hat am Sonntag in der Stadt Luzern 14 Autos sichergestellt. Die Fahrzeuge wurden zum Teil illegal abgeändert oder waren nicht betriebssicher.

Die Autos wurden am Sonntagnachmittag während einer gezielten Aktion in Gebiet Hirschengraben beschlagnahmt.

Die Luzerner Polizei hat am Sonntagnachmittag eine koordinierte Fahrzeugkontrolle in der Stadt Luzern durchgeführt, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Von 22 kontrollierten Autos seien 14 beschlagnahmt worden, da sie getunt und darum nicht betriebssicher gewesen seien. Bei mehreren Autos war laut Staatsanwaltschaft die Auspuffanlage nicht in Ordnung oder das Fahrwerk zu tief gesetzt.