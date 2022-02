Zürich – Polizei beschlagnahmt zwei Pädophilen-Foren – 37-Jähriger in Haft

Ein 37-jähriger Mann sitzt in diesem Zusammenhang seit dem Frühjahr 2021 in Untersuchungshaft.

Beamten der Kantonspolizei Zürich ist in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft für Cybercrime ein Schlag gegen Kinderpornografie im Internet gelungen. Wie die Behörden in einer Mitteilung am Mittwoch schreiben, haben sie «nach umfangreichen Ermittlungen» zwei Darknetplattformen beschlagnahmt, auf denen pädokriminelle Inhalte geteilt wurden.