Rümlang: Polizei bestätigt Needle-Spiking-Fälle am Zürich Openair

Vor rund zwei Wochen kam es an der Street Parade erstmals in der Schweiz zu mysteriösen Angriffen mit Spritzen oder Nadeln . Acht Personen suchten beim Sanitätspersonal Hilfe, mindestens sieben Personen erstatteten im Anschluss bei der Polizei Anzeige. Bei den Opfern handelte es sich meistens um junge Frauen. Im Vorfeld des Zürich Openairs wurde daher das Personal vor Ort bewusst auf das Thema Needle Spiking sensibilisiert , sagte Anita Spahni, Medienverantwortliche des Zürich Openairs (ZOA) auf Anfrage vor Festivalbeginn.

Trotzdem ist es in den letzten Tagen in Rümlang offenbar zu Needle-Spiking-Angriffen gekommen. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, Kenntnis von drei verschiedenen Fällen auf dem Festival zu haben, wie «Tele Züri» berichtet. Die drei Personen hatten sich im Verlauf der letzten beiden Openair-Nächte bei der Sanität am Zürich Openair gemeldet und über Einstichstellen am Körper geklagt. Weitere Hinweise zur Täterschaft oder zu den Hintergründen der Fälle kann die Kantonspolizei Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Die polizeilichen Abklärungen hierzu seien noch am Laufen.