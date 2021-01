Illegales Fest : Polizei bestraft 1200 Party-Franzosen bei illegalem Rave

Am Silvesterabend treffen sich Tausende Feierwütige in Frankreich trotz der Corona-Regeln, um Party zu machen. Die Ordnungskräfte sind schnell vor Ort. Doch erst nach anderthalb Tagen findet die Fete ein Ende.

Sie trugen in der Mehrzahl keine Masken und foutierten sich um Abstandsregeln, so die französische Polizei.

In der Stadt Lieuron im Westen Frankreichs haben sich an die 2500 Personen zu einem illegalen Silvester-Rave getroffen.

Eine riesige Party mit Tausenden Gästen, wenig Abstand und kaum Masken: Trotz der Corona-Pandemie haben in Frankreichs Nordwesten etwa 2500 Menschen illegal Silvester gefeiert und die Ordnungskräfte gut anderthalb Tage in Atem gehalten. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin schrieb am Samstag auf Twitter von harten Sanktionen, die der Rave nach sich ziehen soll.