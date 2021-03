20 Minuten/Steve Last

Zudem sind überall in der Stadt Flyer zu finden, auf denen zu einem Protest vor dem Stadion aufgerufen wird.

Am Samstag um 20 Uhr wollen sich Fans des FC Basel vor dem St.-Jakob-Stadion versammeln. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat die Veranstaltung bewilligt, wie es auf Anfrage von 20 Minuten heisst. Seit Tagen mobilisieren die Fans mit Flyern in der Stadt, damit möglichst viele an der Protestaktion gegen Vereinsbesitzer Bernhard Burgener teilnehmen.