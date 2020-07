Henau SG

Polizei birgt Leichen von Mann (30) und Frau (26) aus Thur

Beim Baden in der Thur oberhalb dieses Wasserfalls in Henau SG wurden ein Mann und eine Frau von der Strömung mitgerissen.

Was die Kantonspolizei im Verlauf des Montags noch vermutet hat, hat sich nun bestätigt: Die beiden am Wasserfall bei der Thur in Henau SG verschollenen Personen sind tot. Die Leichen konnten von den Rettungskräften am Montag geborgen werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt. Am späten Nachmittag fanden die Rettungskräfte den 30-jährigen Mann; am frühen Abend bargen sie auch die 26-jährige Frau.