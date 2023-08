Tessin: Polizei birgt Mann und Frau tot aus Luganersee – Identitäten unklar

Wie die Kantonspolizei Tessin schreibt, wurden heute kurz nach neun Uhr die Leichen zweier Personen gefunden und geborgen. Die beiden wurden am Mittwoch als vermisst gemeldet. Zuvor waren sie in einem gemieteten Boot im Ceresio-See unterwegs.

Tote waren mit gemietetem Boot unterwegs

An der am Mittwoch erfolglosen Suche beteiligten sich nebst der Kantonspolizei auch die Polizei Ceresio Sud sowie die Schweizerischen Rettungsgesellschaften Lugano und Mendrisiotto und Retter des Grünen Kreuzes Lugano. Aufgrund der Dunkelheit wurde die Suche am Mittwochabend vorerst eingestellt und am Donnerstag fortgesetzt.