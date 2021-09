Mann (20) lebensbedrohlich verletzt - Polizei bittet um Bild- und Videomaterial

In der Nacht auf Sonntag gab es an der Bahnhofstrasse eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Am Sonntag kam es gegen 2.45 Uhr in St. Gallen an der Bahnhofsstrasse im Bereich des Clubs Ivy und der Bank Julius Bär zu einem gewalttätigen Streit zwischen mehreren Personen. Dabei wurden drei Personen verletzt, ein 20-Jähriger schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Der Ablauf des Streits ist noch nicht geklärt. «Die Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen laufen auf Hochtouren», teilt die Polizei mit. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass keine Waffe im Spiel gewesen sein dürfte, heisst es weiter. «Trotzdem verlor der schwer verletzte Mann sehr viel Blut und schwebt noch immer in Lebensgefahr.»