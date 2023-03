Tötungsdelikt Rebstein: Wer kann Angaben zu zwei Personen mit Kickboard machen? 

Am Montagmorgen (13.2.2023) wurde in Rebstein ein toter Mann entdeckt.

Weiter konnte ermittelt werden, dass der Fundort des getöteten Mannes auch der Tatort war. Weitere Hinweise ergaben, dass möglicherweise zwei Personen mit einem Kickboard im Tatzusammenhang stehen dürften. Aufgrund dieser Erkenntnisse richtet die Kantonspolizei St. Gallen folgende Fragen an die Öffentlichkeit: «Wer hat am Sonntagabend, 12.2.2023, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 22 Uhr, zwei Personen mit einem Kickboard beobachtet? Diese dürften auf der Staatsstrasse in Richtung Gräflibühlstrasse unterwegs gewesen sein. Die beiden dürften in dringendem Tatzusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen.»