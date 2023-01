Hausbesetzung : Polizei brach Türe auf – ehemaliges Kapo-Gebäude in Zürich wurde geräumt

Immer häufiger kam es in der Vergangenheit zu Hausbesetzungen. Nun haben die Besetzerinnen und Besetzer an der Kasernenstrasse in Zürich wieder zugeschlagen.

In den vergangenen Monaten kam es in Zürich immer wieder zu Hausbesetzungen, so drangen linksautonome Aktivistinnen und Aktivisten etwa im Oktober in ein leer stehendes Gebäude in Wipkingen ein. Im November folgte eine Besetzung des EWZ-Gebäudes an der Wasserwerkstrasse und im Dezember quartierten sich die Aktivistinnen und Aktivisten in einer ehemaligen Backstube an der Weinbergstrasse ein.