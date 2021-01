In der Silvesternacht kam es in Baselland zu einem Polizeieinsatz bei einem Spieleabend.

Sie wollten nur einen gemütlichen Spieleabend an Silvester verbringen. In der Ziegelei Oberwil in Baselland ist es am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ausgelöst wurde dieser durch einen «alarmierten» Anwohner, der angab, auf dem Areal sei eine Party im Gange. Demnach seien mehrere Personen auf das Areal geströmt, wie die «Basler Zeitung» schreibt.