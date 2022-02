POLIZEIMELDUNGEN ZENTRALSCHWEIZ – 3300 Pflanzen und 8 Kilo Cannabis – Polizei deckt Grossanlage auf

Bei anschliessenden Hausdurchsuchungen an den Wohnorten der Beschuldigten in den Kantonen Zürich und Zug weitere 5,8 kg Cannabis, einige Gramm Kokain und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Franken und Euro sichergestellt.

Die Kantonspolizei Schwyz hat am Dienstag in Altendorf eine Hanf-Indooranlage ausgehoben. Dabei wurden rund 3300 Drogenhanfpflanzen sowie 2,7 kg Hanfblüten sichergestellt.

Ermittlungserfolg in Schwyz: Die Kantonspolizei hat am Dienstag an der Tiergartenstrasse in Altendorf eine Hanf-Indooranlage ausgehoben. Polizeiliche Ermittlungen haben die Beamten zur illegalen Anlage geführt, teilte die Kapo Schwyz am Freitag mit. Dabei wurden rund 3300 THC-Hanfpflanzen sowie 2,7 kg Cannabisblüten sichergestellt. Die beschuldigten Betreiber sind demnach fünf Männer: Drei Schweizer im Alter zwischen 22 und 52 Jahren, ein 37-jähriger Italiener und ein 48-jähriger Deutscher.