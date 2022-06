Paris : Polizei deckt Handel mit gebrauchten Louvre-Eintrittskarten auf

Die Polizei von Paris hat insgesamt 14 Verdächtige festgenommen, die vor dem Louvre gebrauchte Eintrittskarten verkauften.

Acht Verdächtige sitzen in Polizeigewahrsam, sechs in Abschiebehaft.

In Paris hat die Polizei einen illegalen Handel mit gebrauchten Eintrittskarten am Louvre aufgedeckt. Wie am Samstag aus französischen Polizeikreisen verlautete, wurden 14 Verdächtige festgenommen. Laut der Zeitung «Le Parisien» hatten sich die Händler die Eintrittskarten von Besuchern geben lassen, die gerade aus dem Museum herauskamen. Dann verkauften sie die Tickets an Touristen weiter, die vor dem Eingang in der Warteschlange standen.