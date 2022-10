Worldskills: Polizei dementiert Gerüchte um Entführung von Iranerin in Genf

Auf Twitter wurden am Dienstag Gerüchte laut, dass Jalili nach ihrer Protestrede in Genf entführt worden sei.

Nachdem das Verschwinden der iranischen Kletterin weltweit für Aufsehen sorgte, kursierten am Montag auf Social Media weitere Meldungen über ein mutmassliches Verschwinden einer Iranerin. Raziyeh Jalili hatte in Genf an Berufsweltmeisterschaften teilgenommen und in der Kategorie «Jewelry» die Goldmedaille gewonnen. Danach zog sie die Medaille wieder aus und trat ans Rednerpult, um eine Protestrede gegen das Regime im Iran zu halten.