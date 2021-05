Zürich - Polizei dringt in besetztes Wohngebäude vor

Die Wohnhäuser am Sihlquai 280/282 wurden am Sonntagabend besetzt . Eine Gruppe ist ins Gebäude eingedrungen und hat dieses mit Bannern für besetzt erklärt. Gleichzeitig fand auf der Strasse eine Protestaktion statt. Linksextreme haben sich auf einem einschlägigen Online-Portal zur Aktion bekannt.

Wucherpreise bei Zwischennutzung?

Die Kritik richtet sich nicht nur an die Umnutzung selbst, sondern auch an die geplante Zwischennutzung. «Das Vorgehen am Sihlquai steht beispielhaft für die sich allgemein zuspitzende Entwicklung», heisst es von den Besetzenden. Man solidarisiere sich mit den Bewohnenden der Liegenschaft. Die Zwischennutzung sei für die Mietenden ein Schlag ins Gesicht. «Die Zimmer werden nun zu Wucherpreisen angeboten», heisst es.

Um die Zwischennutzung kümmert sich die Zürcher Firma Intermezzo. «Derzeit stehen rund zehn Wohnungen leer», sagt Geschäftsführer Gabriel Jundt. Davon seien vier Wohnungen in gutem Zustand. Die anderen Wohnungen müssten aufgewertet werden. Zum Vorwurf der Wucherpreise sagt Jundt, dass die Preise für die WG-Zimmer im Vergleich zum Markt tief sind. «Wir verlangen zwischen 700 und 790 Franken all inclusive – dazu gehört auch Internet und eine Grundausstattung der Küche.»

«Coop verdient nicht mehr an Zwischennutzung»

Bei Coop heisst es, dass man mit der Mehrheit der Mietenden eine Lösung finden konnte. «Lediglich mit zwei Mietparteien laufen derzeit noch Gespräche», sagt eine Sprecherin. Es sei geplant gewesen, die Umbauarbeiten umgehend zu beginnen, sobald die Wohnungen leer stehen. «Da gewisse Mieter allerdings eine Erstreckung beantragt haben, wurde entschieden, die Wohnungen bis zum voraussichtlichen Erstreckungstermin für eine Zwischennutzung zu vermieten.» Dazu habe man die Wohnungen an Intermezzo vermietet. «Diese bietet die Wohnungen zu ihren eigenen Konditionen unabhängig von Coop an. Coop verdient an der Zwischennutzung nicht mehr als an den bisherigen Mietpreisen.»