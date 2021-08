Eskalation in Liestal BL - Polizei droht Hausbesetzerinnen wegen «haltloser Vorwürfe»

Am Dienstag wurde in Liestal ein besetztes Haus von der Polizei geräumt, nachdem der Inhaber Anzeige erstattet hatte.

Amtmissbrauch, sexueller Belästigung und erniedrigenden Situationen seien sie durch die Polizei ausgesetzt gewesen, behaupten fünf junge Frauen, die am Dienstag in Liestal nach einer Hausbesetzung vorübergehend festgenommen worden waren. Die Baselbieter Polizei, die diese Anschuldigungen am Freitagmorgen noch «irritiert» zur Kenntnis genommen hat, kontert diese nun mit einem Videostatement, das sie am Freitagabend auf Facebook veröffentlichte.

Darin weist Polizeisprecher Adrian Gaugler «sämtliche Vorwürfe vehement zurück» und hälft fest: «Alle polizeilichen Tätigkeiten an diesen Frauen wurde durch Polizistinnen vorgenommen.» Ausserdem sei zu keinem Zeitpunkt ein Polizist allein mit einer der fünf Frauen in einem Raum gewesen. Ausserdem seien bis jetzt weder bei der Polizei noch bei der Staatsanwaltschaft entsprechende Anzeigen eingegangen.

Ein Kollektiv, das mit «Gegen Verdrängung Liestal» zeichnete, hatte diese Vorwürfe am Donnerstag in einem Schreiben an die Medien erhoben. Darin wurde auch angekündigt, dass sie in einem Video in den folgenden Tagen genauer auf die «inakzeptablen Geschehnisse» eingehen würden.