Tote aus dem Thunersee : Polizei durchsucht Wohnung des besten Freundes

J. P. ist vor über einer Woche tot aus dem Thunersee geborgen worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, hat aber noch niemand verhaftet. Nun verfolgt sie eine neue Spur.

Sie hat nun in einem Wohnblock in Münchenstein BL einen Polizeieinsatz durchgeführt.

Bei der Toten, die am Sonntag aus dem Thunersee geborgen wurde, handelt es sich um die 31-jährige J. P.

Bei der verstorbenen Frau, die am Sonntag vor einer Woche im Thunersee bei Gunten gefunden wurde, handelt es sich um die 31-jährige J. P. aus dem Kanton Basel-Landschaft. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen dauern an.

Am Montag wurde in einem Wohnblock in Münchenstein BL ein Polizeieinsatz durchgeführt. Laut «Blick» fuhr die Polizei mit einem Kastenwagen beim besten Freund der Verstorbenen vor und durchsuchte dessen Wohnung. Dort wurde auch ein Kellerfenster untersucht, das ein Loch aufweist. Gemäss der Zeitung konnte die Polizei aber kein Projektil finden und zog wieder ab.