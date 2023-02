Polizei ehrt Bub, der als Zweijähriger für Mami 999 anrief

Schottland : Polizei ehrt Bub, der als Zweijähriger für seine bewusstlose Mutter den Notruf alarmierte

«Hanlons Mut und seine Fähigkeiten sind sehr lobenswert», schreibt die schottische Polizei in einem Tweet über den heute sechs Jahre alten Hanlon Stevenson aus Stirling. Der Bub erhielt am Freitag in einer Zeremonie im Polizeihauptquartier in Tulliallan eine Auszeichnung für seine Tapferkeit, die er vier Jahre zuvor an den Tag gelegt hatte.