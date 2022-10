Brasilien : Polizei entdeckt eine Tonne Kokain in Katzenstreu

Die Polizei machte den Fund in einem Lastwagen, der bei Minas Gerais angehalten wurde. Er war auf dem Weg in die Hafenstadt Salvador de Bahia.

Die brasilianische Polizei hat mehr als eine Tonne Kokain beschlagnahmt, das in einem mit Katzenstreu beladenen Lastwagen versteckt war. Das Kokain wurde in der Nacht im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais entdeckt, als die Polizei den Lastwagen auf dem Weg in die Hafenstadt Salvador de Bahia durchsuchte, wie die Behörden am Samstag mitteilten.