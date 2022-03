Montreux : Fünf Personen sollen von Balkon gesprungen sein – vier sind tot

In Montreux VD sind am Donnerstag fünf Personen in die Tiefe gestürzt. Vier kamen dabei ums Leben. Die Umstände sind noch unklar.

In der Innenstadt von Montreux sind am Donnerstagmorgen fünf Personen aufgefunden worden, die offensichtlich in die Tiefe gestürzt sind. Anfangs war von fünf Todesopfern die Rede. Wie die Kapo Waadt im Verlauf des Morgens berichtigte, sind vier Personen ums Leben gekommen. Eine Person sei mit schweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert worden.



20 Minutes berichtet von mehreren News-Scouts, die in der Nähe des Casinos ein «hektisches Treiben» beschreiben. Ein grosses Polizeiaufgebot sei vor Ort. «Ich bin gegen 7.25 Uhr in der Stadt angekommen. Jetzt sehe ich, dass weisse Zelte aufgestellt wurden», so ein News-Scout.