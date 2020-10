Der Kantonspolizei Bern wurde am Dienstag um 23.35 Uhr ein Verletzter in einer Wohnung an der Centralstrasse gemeldet.

Der Kantonspolizei Bern wurde am späten Dienstagabend um 23.35 Uhr ein verletzter Mann in einer Wohnung an der Centralstrasse in Interlaken gemeldet. Die sofort aufgebotenen Einsatz- und Rettungskräfte fanden die Meldung vor Ort bestätigt. Es konnte indes nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden.