Deutschland : Polizei entdeckt toten Säugling – 17-Jährige steht unter Tatverdacht

Nach einem Hinweis hat die Polizei in einer Wohnung im baden-württembergischen Neckarsulm einen toten Säugling entdeckt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Heilbronn am Donnerstag mitteilten, wird wegen des Verdachts des Totschlags gegen eine 17-Jährige ermittelt. Eine Obduktion ergab demnach, dass das Kind lebend zur Welt gekommen war und vermutlich erstickte. Die Beamten fanden den toten Säugling bereits am 4. August.