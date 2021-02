1 / 4 Am Samstag wäre ein Demonstrationszug kurdischer Aktivisten durch die Basler Innenstadt bewilligt gewesen. Rojava Komitee Basel Die Basler Kantonspolizei zog die Bewilligung aber kurzfristig zurück. Begründet wird dies unter anderem mit dem «Unmut der Bevölkerung in Coronazeiten». Rojava Komitee Basel Die gleichen Gesuchstellenden hätten zudem in den vergangenen zwei Wochen schon drei bewilligte Kundgebungen durchführen können, erklärt das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement auf Anfrage. JSD Basel-Stadt

Banken, Warenhäuser und Bijouterien in der Basler Inennstadt waren bereits in Alarmbereitschaft. «Wir empfehlen Ihnen für die Dauer der Demonstration geeignete Sicherheitsmassnahmen zu treffen», warnte die Basler Kantonspolizei die Geschäfte, die dem lokalen Warnsystem der Kantonspolizei angeschlossen sind. Für Samstag wäre eine Kundgebung unter dem Motto «Afrin befreien. Frauenrevolution verteidigen!» in der Basler Innenstadt angemeldet gewesen.

Allerdings zog die Kantonspolizei die Bewilligung für die Kundgebung der kurdischen Aktivisten wieder zurück und teilte dies am Donnerstag wiederum über das Warnsystem den Geschäften in der Innenstadt mit, auch Prime News berichtete über den Rückzieher. Auf Anfrage erklärt das Justiz- und Sicherheitsdepartement die Hintergründe. «Aufgrund aktueller Entwicklungen kam die Kantonspolizei in einer Güterabwägung zum Schluss, dass die sicherheitsrelevante Lagebeurteilung des rechtfertigt», erklärt Mediensprecher Toprak Yerguz.

Als aktuelle Entwicklungen führt Yerguz explizit den «Unmut der Bevölkerung in Coronazeiten» und die Basler «Nicht-Fasnacht» an. Nach Kundgebungen in den vergangenen Wochen wurde wiederholt Kritik an der Praxis der Behörden geäussert, politische Kundgebungen zwar zu bewilligen aber fasnächtliche Aktivitäten gänzlich unterbinden zu wollen. So war auch eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des rechtsextremen Attentats von Hanau (D), wo vor einem Jahr neun Menschen getötet wurden, am Freitagabend auf dem Basler Marktplatz bewilligt worden.

Drei bewilligte Demos in zwei Wochen

Auch die kurdischen Aktivisten aus dem Umfeld des Basler Rojava Komitees konnten in den vergangenen zwei Wochen bereits drei bewilligte Kundgebungen durchführen. In Anbetracht dieser Tatsache erachte man den Entzug der Bewilligung für die Kundgebung am Samstag für verhältnismässig, so Yerguz.