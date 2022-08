Polizei ermittelt gegen Anne Heche wegen Trunkenheit am Steuer

1 / 10 Anne Heche hatte am Wochenende einen schweren Autounfall. DUKAS Seither liegt die 53-Jährige im Koma. Getty Images Nun könnte die Schauspielerin rechtliche Schwierigkeiten bekommen. Eine Quelle des Los Angeles Police Department (LAPD) verriet nämlich gegenüber TMZ.com, dass der Unfall nun als ein Verbrechen eingestuft wird. IMAGO/YAY Images

Darum gehts Anne Heche liegt seit ihrem schweren Autounfall am vergangenen Freitag im Koma.

Nun könnte die 53-Jährige wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht angeklagt werden.

Das Los Angeles Police Department geht davon aus, dass die Schauspielerin beim Unglück unter Drogen- und/oder Alkoholeinfluss stand, weil die Amerikanerin gemäss Augenzeugen kurz vor dem Unfall mit einer Wodkaflasche im Auto gesichtet wurde.

Am Freitag raste die Hollywood-Schauspielerin Anne Heche mit hohem Tempo in ein Wohnhaus in Los Angeles. Dabei fingen ihr Auto und das Gebäude Feuer. Seither liegt die 53-Jährige im Koma und befindet sich gemäss diversen internationalen Medien in einem «kritischen Zustand». Nun könnte die Schauspielerin wegen des Unglücks in rechtliche Schwierigkeiten geraten.

Eine Quelle aus dem Los Angeles Police Department (LAPD) verriet gegenüber TMZ.com, dass der Unfall nun als ein Verbrechen eingestuft wird. Dies, weil die Frau, die sich angeblich während des Crashs im Haus befand, behauptet, dass sie Schnitte abbekam und medizinische Behandlung benötigte. Bisher ging man davon aus, dass niemand ausser Heche beim Unglück verletzt worden war. Wie «Page Six» berichtete, sei aber bereits am Freitag, 5. August, eine Anzeige gegen die Emmy-Gewinnerin eingegangen. Am Montag erlaubte dann ein Richter, dass man der bewusstlosen Patientin eine Blutabnahme abnimmt: «Die Untersuchung läuft noch, bis die Bluttestergebnisse vorliegen», so ein Vertreter des LAPD gegenüber dem Onlineportal.

Anne Heche kämpfte bereits in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen

Die Polizei geht davon aus, dass der «Sechs Tage, sieben Nächte»-Star unter dem Einfluss von Drogen und/oder Alkohol stand, weil die Amerikanerin gemäss Augenzeugen kurz vor dem Unfall mit einer Wodkaflasche im Getränkehalter ihres Mini Coopers gesichtet worden war. Ein Bild davon wird seither auf Twitter verbreitet. Zudem sei Heche, bevor sie in das Haus raste, schon «unberechenbar und rücksichtslos» gefahren. So sei sie kurz vor elf Uhr am Freitag an einer Kreuzung in Los Angeles bereits von der Strasse abgekommen und in ein Garagentor gefahren. «Wenn Heche betrunken war, könnte sie wegen Trunkenheit am Steuer und Fahrerflucht angeklagt werden», bestätigte ein Sprecher des LAPDs.

Bereits im Jahr 2001 sprach die Ex-Freundin von Ellen DeGeneres (64) im Interview mit «ABC News» über ihre Süchte. «Ich trank. Ich rauchte. Ich habe Drogen genommen. Ich hatte Sex. Ich tat alles, um die Schande meines Lebens zu vergessen», so die Schauspielerin und spielte dabei auf ihre Kindheit an, in der sie ihr eigener Vater misshandelt hatte.