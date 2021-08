Raub, Nötigung, Körperverletzung - Polizei verhaftet Mitglieder einer Zürcher Jugendgang

Sie sollen vor allem in Thalwil in wechselnder Zusammensetzung aktiv gewesen sein.

Die Kantonspolizei Zürich hat in Zusammenarbeit mit den zuständigen Jugendanwaltschaften Ermittlungsverfahren gegen sieben Jugendliche abgeschlossen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Ermittlungen gehen auf einen Fall von Ende April 2021 zurück. Damals wurde ein 15-Jähriger auf einem Schulhausareal in Thalwil durch vier Jugendliche mit Fuss- und Faustschlägen traktiert. Nach dem Angriff fehlten ihm zudem seine Kopfhörer.