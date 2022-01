Christin Okpara: Polizei ermittelt wegen Impfstatus gegen Dschungelcamperin

Christin Okpara war bei «Are You The One» zu sehen und sorgte dort für mächtig Zündstoff. Doch mit dem Einzug ins Camp wirds nichts für die 25-Jährige: Sie wurde wegen Unstimmigkeiten zum Impfstatus rausgeworfen – nun ermittelt gar die Polizei.

Die neue Staffel, die am 21. Januar auf RTL startet, findet in diesem Jahr in Südafrika statt.

Okpara sei bereits vor einer Woche am Frankfurter Flughafen bei einer Ausreisekontrolle nach Südafrika aufgefallen, wie die Bundespolizei in Frankfurt am Main auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mitteilt. Der von ihr mitgeführte Impfnachweis, der die Corona-Schutzimpfungen betreffe, habe «Unregelmässigkeiten» aufgewiesen. Infolgedessen sei ein Verfahren wegen des dringenden Tatverdachts des «Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse» gegen sie eingeleitet worden. Die Beamten sollen vor Ort noch Beweismittel sichergestellt haben. Da sich die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der sichergestellten Gegenstände aber in die Länge zogen, reiste Okpara dennoch nach Südafrika.