Ein Video, das eine Lenkerin beim Ausparkieren zeigt, verbreitete sich kürzlich auf Social Media. Die Lenkerin versucht verzweifelt, sich aus ihrem Parkplatz in St. Gallen zu befreien. Sie lenkt mehrmals ein und fährt auf das Trottoir, um mehr Anlauf zu holen. «Das ist besser als jede Reality-Show», kommentiert die Filmerin, die die Szenerie zusammen mit einem Kollegen beobachtet. Erst nach einigen Minuten gelingt es der Lenkerin, aus dem Parkfeld zu kommen. Im Video ist auch zu sehen, wie die Lenkerin ein Auto nebenan mehrmals touchiert.

Fahrlehrerin Eli Leal, die ihre eigene Fahrschule betreibt, findet, dass man das Manöver deutlich besser hätte machen können. «Man korrigiert nie nach vorne, sondern man fährt immer rückwärts, um danach eine S-Korrektur zu machen», stellt sie fest. Auch sei es sehr wichtig, dass man mit seinem Fahrzeug nie auf das Trottoir fahre. «Auf ein Trottoir darf man nie hinauffahren, das gehört ganz klar den Fussgängern», sagt die Fahrlehrerin weiter. Sonst könne die Situation gefährlich werden. Ein solches Manöver sei auch nicht gesund für das Fahrzeug. «Bei so einem hohen Randstein besteht die Gefahr, dass man die ganze Front total demoliert.»

Die Stadtpolizei St. Gallen hat nach Kenntnis des Videos Ermittlungen eingeleitet. Sprecher Roman Kohler sagt: «Bei so einem Unfall ist die Polizei verpflichtet, dem Hergang und den Umständen nachzugehen.» Einerseits gehe es um das Nichtgenügen, da man davon ausgehen könne, dass sich die Lenkerin nicht um den entstandenen Schaden gekümmert habe. Anderseits sei es die Frage der Fahrunfähigkeit, die sich stelle.

Halterin ist der Polizei bekannt

Der erste Punkt scheint mittlerweile erledigt. Kohler sagt: «Der Halter des beschädigten Autos hat sich bei uns gemeldet. Er hat mit der Verursacherin des Schadens eine Vereinbarung getroffen.» Kohler dementiert aber Medienberichte, in denen es heisst, damit sei die Sache erledigt. Er stellt klar, dass noch Untersuchungen laufen.

«Wir konnten in der Zwischenzeit mit der Autohalterin des grauen Fahrzeugs sprechen», so Kohler. Auch aus Datenschutzgründen könne er nicht sagen, ob es sich dabei um die Lenkerin handelt. Die Frage der Fahrunfähigkeit sei noch nicht geklärt. Und somit ist weiter offen, ob das Parkier-Desaster strafrechtliche Konsequenzen hat. Kohler erklärt: «Nach Abschluss der Ermittlungen machen wir allenfalls eine Meldung an das zuständige Strassenverkehrsamt.» Dieses würde dann Massnahmen, wie etwa einen Fahrausweisentzug, anordnen.